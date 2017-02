Johaug utestengt i 13 måneder

Domsutvalget har valgt å følge Antidoping Norges (ADN) innstilling om 13 måneders utestengelse etter at Therese Johaug testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol. Det anabole steroidet fikk hun i seg ved bruk av kremen Trofodermin på en sår leppe under et høydeopphold i Livigno i starten av september 2016.

Under høringen på Ullevaal stadion for noen uker siden, der domsutvalget fikk presentert saken for første gang, pekte Johaug selv på konsekvensene ved en 13 måneders utestengelse. 12 måneder er WADA-kodens minstestraff for denne typen regelbrudd, og dommer Ivar Sølberg spurte om forskjellen mellom 12 og 14 måneders utelukkelse.

– Det er enormt stor forskjell. Med 12 måneder kan jeg gjøre de forberedelsene jeg kan før OL. Blir det 14 måneder, mister jeg hele forsesongen og den optimale oppladningen til OL, svarte Johaug.

Ankerett

Dommer Sølberg spurte henne også om 16 måneder.

– Da mister jeg OL. Da har jeg ingen mulighet til å kvalifisere meg, sa hun da forklaringen ble avsluttet etter en time.

En strengere straff unngikk imidlertid Johaug da domsutvalget kom med sin dom. Det er likevel ingen tvil om at veien til OL blir tyngre nå som jenta fra Dalsbygda totalt må belage seg på 13 måneders utestengelse.

Derfor kan det fort hende at Johaug og hennes advokat Christian B. Hjort vil bruke sin ankerett, slik advokaten også sa etter den to dager lange høringen på Ullevaal.

– 14 måneder eller mer vil helt sikkert bli anket, svarte han på spørsmål fra NTB om hva han vil gjøre dersom domsutvalget følger ADNs innstilling eller dømmer strengere.

– Straffeutmålingen er uriktig. For det første er vår påstand at hun ikke skal utelukkes, subsidiært mener jeg 14 måneder er uriktig, sa Hjort til NTB.

Skjerpet straff

Antidoping Norge ville ha Johaug straffet etter WADA-koden og hevdet det fantes skjerpende omstendigheter som tilsa at minimumsstraffen på 12 måneder ikke var tilstrekkelig. Dette mente også domsutvalget.

– Det første er Johaugs holdning til utøvers ansvar for ikke å ha forbudte stoffer i kroppen. Hun forklarte onsdag at hun aldri sjekker medisiner hun får selv. Der mener vi hun kan klandres, sa advokat Niels R. Kiær i sin prosedyre på Ullevaal.

– Et annet forhold som etter vår oppfatning løfter henne (opp i straff) er at hun ikke har tatt initiativ til å tilegne seg kunnskap om antidoping, tilføyde han.

Johaug-forsvarer Hjort hevdet på sin side at skistjernen gjorde det man kunne forvente av henne da hun spurte den daværende landslagslegen om Trofodermin kunne være i konflikt med dopingreglementet.

Verdens Antidopingbyrå (WADA), Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Antidoping Norge kan alle anke dommen. Anken rettes enten til idrettsforbundets appellutvalg eller direkte til Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

(©NTB)