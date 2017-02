Islandske eksperter om Lagerbäck-ansettelsen: – Gratulerer, Norge

– Gratulerer med Lagerbäck. Landslaget deres er mest sannsynlig berget nå, innleder Fréttabladid-journalist Tómas Tór Tórdarson til NTB.

Trenerveteranen tok Island til EM-kvartfinale i fjor. Forrige uke ble han presentert som Per-Mathias Høgmos erstatter. På Island er man overbevist om at 68-åringen vil bety suksess for Norge.

– Dere er heldige. Lagerbäck gjorde en utrolig jobb her. Han fikk stemmer ved presidentvalget, og det til tross for at han ikke stilte. Det sier litt om "standingen" hans på Island. Jeg tror Lars vil ta Norge til mesterskap. Kanskje ikke til det kommende VM, men sjansen for EM-deltakelse er stor, sier Magnús Már Einarsson til NTB. Han jobber som redaktør for nettstedet fotbolti.net.

Likhetstrekk

Lagerbäck ledet islendingene i perioden 2011 til 2016. Han løftet laget voldsomt på FIFA-rankingen, der Island nå ligger på 20.-plass. I mai 2012 var landslaget nede på 131.-plass.

– Han arvet en veldig lovende U21-generasjon, kanskje vår beste noensinne. Men spillerne trengte hjelp til å ta et steg framover, de manglet erfaring og taktisk forståelse. Lagerbäcks metoder var akkurat det landslaget trengte, sier Morgunbladids sportsredaktør Vidir Sigurdsson til NTB.

Han spår flere likhetstrekk mellom det islandske og det norske landslaget.

– Lagerbäck spilte en tradisjonell 4-4-2-formasjon med Island, noe han også vil gjøre med Norge. Av og til kan det ligne litt på 4-5-1, men det er alltid en variant av 4-4-2. Og dere kan vente dere et godt organisert landslag, forklarer Sigurdsson.

Gunstig

Han mener svensken tar over Norge på et gunstig tidspunkt.

– Norge ligger langt nede på FIFA-rankingen (81.-plass), men har mange lovende spillere. Dét er en god situasjon for en trener å være i. Forutsetningene er dessuten bedre for å lykkes i Norge enn det var på Island i 2011, mener Sigurdsson.

– Hvorfor?

– Det er flere spillere å ta av. Det finnes mange spennende talenter i Norge, svarer sportsredaktøren, og påpeker at det er en rekke norske spillere som er ute i Europa.

Tómas Tór Tórdarson er sikker på et løft for Norge.

– Hvis spillerne gjør som Lagerbäck sier, så vil Norge klyve raskt oppover på FIFA-rankingen, sier Fréttabladid-journalisten.

Fast ellever

Også Magnus Már Einarsson understreker at viljen må være på plass.

– Spillerne må vie seg til "the Lagerbäck way", hans filosofi. Det kommer til å bli mange lagmøter, av og til to-tre per dag på samlingene. Men de islandske spillerne godtok dette da de så at resultatene kom, sier han, og tilføyer at det neppe blir mye rullering på det norske laget.

– Lagerbäck holder seg til en fast ellever i 4-4-2. Han lot de samme spillerne starte hver eneste kamp i EM, påpeker Einarsson.

– Han fokuserer på en god organisering defensivt og på knallhardt arbeid. Han er også veldig opptatt av dødballer. Island har scoret mange dødballmål de siste årene, avslutter fotbolti.net-redaktøren.

Vidir Sigurdsson tror Lagerbäck vil klare å selge inn ideene sine.

– Han former et lag etter det spillermaterialet han har til rådighet. Men han krever at alle yter maksimalt, og at alle kjenner sin rolle. Det lyktes han med på Island, sier Sigurdsson.

