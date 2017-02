Idrettsjurist mener Johaug-dommen er streng

– Jeg synes det er en streng dom. Men når hun først skulle dømmes, er dommen mild. For det er jo en grense på 12 måneder nedad når man først dømmer, sier Kjenner til NTB om dommen på 13 måneders utestengelse.

Han presiserer at han er på ferie og nettopp har fått med seg domsavsigelsen i norske medier. Ut fra det han har lest der, mener han at domsutvalget kunne landet på en frifinnelse.

– I tillegg til å slå fast at legen (Fredrik Bendiksen) anbefalte medisinen, sier dommerne at Johaug er lite å bebreide for videre undersøkelser. Men de sier ikke hva de forventer at hun i tillegg skulle ha gjort.

– Marit Bjørgen sier også at hun ville gjort nøyaktig det samme som Therese. Jeg mener de (domsutvalget) stiller for strenge krav. Er hun uten å bebreide, burde de landet på at hun er uten skyld, sier Kjenner.

Han mener Therese Johaug er blitt et offer på antidopingens alter og tror dommen strider mot den alminnelige nordmanns rettsforståelse.

– Å dømme Therese Johaug vil heller ikke føre til flere dopingovertredelser. Hun har forklart at hun gjorde de undersøkelsene hun kunne, og man kan ikke forvente mer av et menneske enn det, sier idrettsjuristen.

