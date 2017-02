Daffinrud og Skarpnord klarte cuten

Britiske Laura Davies mistet ledelsen og falt ned til elt 18.-plass etter dag to i Connewarre. Davis står med totalt 141 slag og har sju slag opp til ledende danske Nicole Broch Larsen. Hun er alene i tet med to lag ned til en kvintett med 136 slag.

Tonje Daffinrud er best av de norske på delt 35.-plass. Etter en 70-runde første dag ble det 74 slag på dag to. Totalt ligger hun to slag under par.

Marianne Skarpnord ligger ett slag bak Daffinrud på delt 46.-plass etter runder på 77 og 68. Fredagens 68-runde var blant feltets aller sterkeste for Skarpnord.

Madelene Stavnar klarte ikke cuten og er ute av turneringen. Hun endte på 132.-plass etter runder på 83 og 73.

