Cavani og Di Maria lekte seg i PSG-seier

Flaggskipet i fransk fotball har fått tøff konkurranse fra Monaco i hjemlig serie denne sesongen, men står nå med tre strake seirer etter 1-1-kampen mot serielederen i slutten av januar.

Mot Bordeaux sendte Edinson Cavani gjestene i ledelsen med et kanonskudd av en volley da det kun var spilt drøye fem minutter. Angel Di Maria doblet med en vakker lobb over Bordeaux-keeper Cédric Carrasso etter gjennomspill av Marco Verratti. Like etter pausen scoret Cavani sitt 25. seriemål etter et innlegg fra Di Maria.

Med tre poeng i boks og det kommende mesterligaoppgjøret mot Barcelona i tankene, byttet PSG-trener Unai Emery ut Cavani, Verratti og Di Maria før det var spilt 70 minutter. De to lagene møtes til første kamp i åttedelsfinalen førstkommende tirsdag.

Til tross for PSGs 3-0-seier, beholder Monaco ledelsen på toppen av Ligue 1 med bedre målforskjell. Monaco har scoret imponerende 70 mål på 24 kamper og møter Metz på hjemmebane lørdag.

