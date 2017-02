13 måneders utestengelse for Johaug

"Therese Johaug, født 25. juni 1988, taper retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv, for et tidsrom av 13 – tretten – måneder med virkning fra tidspunkt for ilagt suspensjon 18. oktober 2016." heter det i Domsutvalgets slutning.

Avgjørelsen kan ankes av alle parter, også direkte til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

(©NTB)