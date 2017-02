Østberg sto over fartsprøve i Rally Sweden

Spoileren forsvant under fredagens fjerde fartsprøve i snørallyet i Karlstad. Østberg fullførte to prøver til, men så var det stopp. Han sto over dagens avslutningsprøve.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Den falt av da vi kjørte flatt i sjette gir, forklarte Østberg på Twitter like etter at uhellet var ute.

29-åringen slet med å henge med uten spoileren. Der han hadde to femteplasser og en sjetteplass på dagens tre første fartsprøver, ble Østberg bare nummer ti, ni og elleve på de tre siste.

– Forferdelig. Det er ikke mye jeg kan gjøre. Uten spoileren er det den verste bilen du kan kjøre. Det er vanskelig å holde bilen på veien, sa nordmannen om sin amputerte Fiesta.

Ba om hjelp

Østberg brukte sosiale medier i håp om at noen skulle finne spoileren langs løypa. Til slutt kom den til rette, men han valgte likevel å bryte fredagens siste fartsprøve.

– Det har vært en dag med mange uheldige episoder. Ny dag i morgen, tvitret Østberg.

Flere av fredagens prøver ble kjørt på norsk jord.

Belgiske Thierry Neuville er i tet sammenlagt. Han leder Rally Sweden med 28,1 sekunder på Jari-Matti Latvala fra Finland.

Dominerte

Neuville vant fem av sju fartsprøver fredag. Latvala og estlandske Ott Tänak tok ellers hver sin seier. Tänak har 49,7 sekunder opp til ledertiden før lørdagens etappe.

Østberg ligger på 20.-plass i sammendraget. Han er 10.00,4 minutter bak Neuville.

Ole Christian Veiby er best plassert av de norske rallykjørerne. Han er nummer 13 og er bak med 5.23 minutter. Også Eyvind Brynildsen (21.-plass), Oscar Solberg (26.-) og Henning Solberg (35.-) deltar.

(©NTB)