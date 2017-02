Opptur for Leicester i FA-cupen

Innbytter Ndidi brukte både fart og god skuddteknikk da han avgjorde kampen. Det var nigerianerens første mål for klubben. Han mottok ballen litt innpå motstanderens banehalvdel, gikk framover og skjøt i steget fra 20-25 meter. Ballen gikk via stanga og i mål.

I annen ekstraomgang fastsatte Demarai Gray resultatet med et flott soloraid. Dermed fikk Leicester en etterlengtet opptur.

- I øyeblikket går det meste galt for oss, men i dag gikk det vår vei. Derby spilte god fotball, men vi vant, sa Leicester-manager Claudio Ranieri.

- Jeg er veldig fornøyd med Ndidi. Han er ung, full av personlighet og karakterstyrke. Vi har gjort et godt valg. Både han og Gray scoret fine mål.

Endringer

Begge lag gjorde en rekke endringer fra forrige seriekamp og framsto reservepreget. 1. omgang var lite spennende med dårlig spill, to lag som ikke tok noen unødvendige sjanser og uten scoringer.

Litt bedre trykk og spenning ble det derimot i 2. omgang. Det gikk et lettelsens sukk blant hjemmepublikum da Andy King headet hjemmelaget i føringen to minutter etter hvilen.

Mens det meste gikk Leicesters vei forrige sesong har det vært mye motgang denne sesongen. Laget har ikke vunnet i serien siden 31. desember, og er etter fire strake tap bare tre poeng fra nedrykksplass.

Symptomatisk for den dårlige trenden var Derbys utligning til 1-1. Et skudd fra Abdoul Camara etter et frispark endret retning i muren, og det satte Leicester-målvakt Ron-Robert Zieler fullstendig ut av spill.

Mot slutten av kampen holdt i Derby-backen Max Lowe å tukle det skikkelig til. Han skulle bryste ballen tilbake til målvakt Jonathan Mitchell, men den slo i stolpen før målvakten rakk å reagere.

Friske bein

Begge lag byttet innpå friske bein til ekstraomgangene, og friskest var naturligvis matchvinner Onyinye Ndidi. Han ble klar for klubben 5. januar og spilte sin annen kamp.

Leicester møter Millwall borte i FA-cupens 5. runde 18. februar, mens Steve McClarens Derby, som holder åttendeplassen i mesterskapsserien, får mulighet til å konsentrere seg om serien.

Med hele ti endringer i startoppstillingen hadde også Ranieris førstevalg mulighet til å samle krefter til den viktige kampen mot Swansea i helgen.

- Vi har 14 viktige kamper igjen i ligaen, men vi har tatt oss et par runder videre i cupen. Hvorfor ikke skrive en suksesshistorie der, spurte Andy King.

(©NTB)