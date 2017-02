OL-drømmen trolig over for norske ishockeykvinner

De norske var optimister med tanke på å ta seg til OL for første gang. Tsjekkia er et lag Norge tidligere har spilt jevnt med og slått, til tross for at Tsjekkia har spilt i elite-VM og Norge på nivået under.

Før det var gått fem minutter hadde Denisa Krizova satt pucken bak 16 år gamle Ena Nystrøm i det norske målet. De norske jentene jobbet knallhardt, men fikk ikke lønn for strevet i form av tellende resultat.

De fleste tsjekkiske spillerne tjener til livets opphold i svenske og finske klubber og skulle vise seg å holde et litt høyere nivå enn sine norske rivaler.

Mot slutten av åpningsperioden økte Tsjekkia til 2-0.

Vanskelig

I midtperioden fortsatte tsjekkerne å dominere. De ga seg ikke før de hadde satt ytterligere tre pucker bak Nystrøm. De to siste målene kom med en norsk spiller i utvisningsboksen. Spesielt vanskelig var det å stoppe Denisa Krizovas rekke i powerplay.

Den tredje perioden endte uten scoringer, hvor Norge blant annet red av 3 mot 5-spill i to minutter.

Norge møter Sveits lørdag og avslutter kvalifiseringen mot Danmark søndag. Sveits slo Danmark 6-1 i sin åpningskamp. Det spørs om Laura Rollins jenter klarer å komme tilbake.

Japan-seier

I den andre kvalifiseringsgruppen som spilles i Japan har de japanske vertene åpnet best ved å slå Østerrike 6-1. Tyskland slo Frankrike på straffer.

Bare gruppevinnerne får være med i OL-turneringen i Pyeongchang.

