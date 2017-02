Norsk medaljedryss i blandet stafett

Tallenes tale er i hvert fall klar. Blandet stafett, som ble innført som gren i VM-sammenheng i 2005, ender svært sjelden uten Norge på seierspallen.

Etter grenens VM-debut i 2005 fulgte riktignok noen mesterskap med magert utbytte ("kun" bronse i 2007), men de siste årene har medaljefangsten for alvor skutt fart.

Da Tarjei Bø gikk Norge inn til gull i 2011-VM i Khanty-Mansijsk, startet han det som har blitt en sammenhengende norsk medaljerekke.

Forrige gull i OL

I samtlige VM og OL siden har det blitt medalje. Fasiten forteller om fire gull og to bronsemedaljer på seks mesterskap – inkludert VM-gullet i 2011. Under VM i Holmenkollen for ett år siden ble det bronse. Det samme gjorde det i Kontiolahti året før.

Det så langt siste gullet kom dermed i Sotsji-OL i 2014. Da sto Tora Berger, Tiril Eckhoff, Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen øverst på seierspallen.

Den sterke norske mixed-statistikken handler samtidig ikke bare om mesterskap. Også i verdenscupen har det vært mye å glede seg over. Sist Norge ikke var på pallen etter en blandet stafett der var helt tilbake i februar 2012.

Varsler tøff kamp

Så langt denne sesongen er det avviklet én blandet stafett i verdenscupen. Den gikk i Östersund før jul i fjor. Da ble det norsk seier. Marte Olsbu, Fanny Horn Birkeland, Ole Einar Bjørndalen og Johannes Thingnes Bø utgjorde laget.

Torsdag er halvparten at det mannskapet byttet ut. Marte Olsbu og Johannes Thingnes Bø får med seg Tiril Eckhoff og Emil Hegle Svendsen i jakten på en perfekt VM-start.

Olsbu advarer imidlertid de som måtte tro at det bare blir å spasere inn til en medalje.

– Det er mange om beinet, og det er veldig mange lag som har to gode jenter og to gode gutter. Konkurransen blir tøff, men jeg gleder meg til å se hva vi kan få til sammen, sier hun til NTB.

– Disse stafettene ender ofte med norsk medalje?

– Det er veldig sant. Vi skal gjøre jobben vår, så håper vi på en god start på dette mesterskapet, sier Froland-jenta.

(©NTB)