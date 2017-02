Laura Davies leder i Australia

Davies gikk førsterunden i Connewarre på 65 slag (åtte under par) og er to slag foran sine nærmeste rivaler. Daffinrud er på delt 13.-plass etter sin 70-runde, men hun er nest best av spillerne som spilte 1. runde på Creek-banen. De fleste i tetsjiktet spilte på Beach-banen.

Bare Angel Yin (68) løste Creek-banen bedre enn Daffinrud torsdag.

Like godt startet ikke turneringen for Marianne Skarpnord, som med en 77-runde er på delt 98.-plass, eller for Madelene Stavnar. Sistnevnte brukte 83 slag, er på delt 140.-plass og har bare to spillere bak seg.

(©NTB)