Kilde var mer "av" enn "på"

– Det var bare en ny dag i bakken for mitt vedkommende. For å si det som det er så kjørte jeg ut, men ble likevel en erfaring rikere. Derfor fikk jeg ikke med meg alle analysene fra løpet i dag, men jeg har et apparat rundt meg som tar video, slik at vi likevel kan snekre sammen en god plan til lørdagens renn, sa Kilde til NTB da vi traff ham i VM-byen på et norsk pressetreff om ettermiddagen.

Han fortalte om motivasjonsproblemer. Kanskje ikke så rart etter at han nærmest på overtid ble skjøvet ned fra seierspallen i super-G med en margin på tre hundredeler. Det skjedde etter at alle de antatt beste var kommet i mål.

– Jeg slet litt med å mobilisere på start i dag. Det merket jeg før jeg gikk inn i startboksen. Jeg var rett og slett ikke helt "på", og da er det vanskelig å kjøre fort, sa Kilde.

– Onsdagens nedtur satt fortsatt litt i, altså?

– Ja, det var nok litt av skuffelsen etter super-G-rennet som hang igjen. Jeg trodde det skulle gå bra, men etter en hard og på mange måter dramatisk super-G som onsdagens er det ikke så lett å komme tilbake til en utfortrening, sa Aleksander Aamodt Kilde til NTB.

Fredag skal det i utgangspunktet være treningsfri for de norske mannlige alpinistene. Det som er helt klart er at Kjetil Jansrud står over det meste, men Aleksander Aamodt Kilde er innstilt på å kjøre en treningsomgang hvis det blir noe.

