Ingebrigtsen fikk endelig tak i Hedenstad

Hedenstad ble presentert på Lerkendal torsdag kveld. RBK-trener Kåre Ingebrigtsen opplyste at han allerede i 2006 ville ha ham til Rosenborg som 15-åring da Ingebrigtsen trente juniorlaget.

– Jeg vet ikke om noen annen spiller vi har ønsket lenger enn Vegar. Jeg snakket med ham i 2006, og jeg har snakket med ham i veldig mange overgangsvinduer siden. Når muligheten var der skulle han til Rosenborg. Nå dukket det rette tidspunktet opp, og vi er fantastisk glad for å få Vegar i stallen, sier Ingebrigtsen til rbk.no

– Rosenborg er en veldig bra og attraktiv klubb. Det er helt klart et spennende alternativ, sa 25-åringen i et intervju med Østlendingen før overgangen ble klar.

Hedenstad er opprinnelig fra Elverum. Han spilte for Stabæk før turen gikk til tysk Bundesliga og Freiburg. Han har også spilt for Eintracht Braunschweig og sist St. Pauli. Han var med i Norges landslagstropp så sent som i oktober i fjor.

Onsdag ble det også klart at venstrebacken Birger Melling skal spille for RBK. Det er meningen at Hedenstad overtar Jonas Svenssons plass på høyrebacken.

