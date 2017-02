Håndball: Riegelhuth Koren gir seg på landslaget

Kantspilleren var ikke med blant Thorir Hergeirssons utvalgte som tok EM-gullet i desember. Hun har vært med i hele 13 år på landslaget.

– Jeg fortsetter for fullt i Larvik og ser for meg flere år til på håndballbanen. Imidlertid ønsker jeg å prioritere litt annerledes og bruke mer tid på familien, og derfor blir det et naturlig valg for meg å takke nei til videre spill på landslaget, sier hun i en pressemelding.

Riegelhuth Koren har vunnet to gull og en bronse i OL, i en gull og en bronse i VM, og fem gull og ett sølv i VM. Hun sluttet på 279 landskamper og har scoret hele 971 mål.

– Jeg har vært med på en utrolig reise med landslaget. Jeg ønsker å takke for gode opplevelser og øyeblikk med fantastiske jenter, et supert støtteapparat, sponsorer og et entusiastisk publikum, sier hun.

(©NTB)