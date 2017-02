Dyrhaug vraket fra VM-tremila: – Det er urettferdig 

Laget ble offentliggjort på Sjusjøen av landslagssjef Vidar Løfshus torsdag. Ved siden av Krogh består laget av Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth og Sjur Røthe.

På reservelista finner man andremann fra NM på Lygna, Niklas Dyrhaug.

– Det føles urettferdig. Jeg føler at jeg burde vært en del av det laget. Det har vært to veldig tunge dager siden jeg fikk vite det, sier Dyrhaug til NTB.

– Det var tremil som var førsteprioritet for min del. Det har vært to tremiler i vinter som vi har fått signal om var viktig. Det var i Falun og i NM. Jeg blir nummer fem i Falun og to i NM, som er rett før NM-uttaket, så da føles det veldig, veldig tungt å ikke være på laget, fortsetter han.

Vil slå tilbake

– Det er tøft å få en sånn beskjed. Spesielt når man føler at man fortjener en plass. Jeg mener det er feil. Da må man bruke litt tid på å bebreide det, før man må bruke det som motivasjon for å smelle til. Nå er jeg skuffet og forbannet over at jeg ikke ble tatt ut.

Trønderen må nå konsentrere seg om å kjempe seg inn på laget til 15 kilometeren i klassisk, stafetten og den avsluttende femmila i skøyting.

– Tremila var den jeg hadde mest lyst til å gå. Det er den jeg satset mest på. Nå er jeg reserve der. Det er det jeg tenker. Ellers er det en 15 kilometer som jeg håper å få gå. Det kommer en stafettetappe. Jeg må bruke det her og klinke til, sier Dyrhaug.

– Det er gutta vi anser har størst muligheter til å ta medalje. Vi har to som er nesten like gode i Niklas og Simen, som naturlig nok er skuffet, begrunner Løfshus overfor NTB.

– Hvis det blir sykdom gjør vi forandringer, og det samme gjelder ved formsvikt. I utgangspunktet står Niklas Dyrhaug og Simen Hegstad Krüger på reservelisten, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Krogh vil kjempe om seier

På den andre siden av gledesskalaen finner man Finn Hågen Krogh.

– Jeg er fornøyd med å få sjansen. Det var målet mitt for sesongen. Jeg er veldig glad for å få muligheten til det, sier Krogh til NTB.

Martin Johnsrud Sundbys uttalelse etter NM-tremila om at han ville ha med Tønseth, Dyrhaug og Røthe til samme distanse i VM tenker ikke Krogh nevneverdig på.

– Det bekymrer meg veldig lite. Jeg har alltid visst at Martin ikke tar ut laget. Jeg har følt meg klar for å gå en duathlon, og mener at jeg er en medaljekandidat når formen er der, og jeg håper å være i form også selvfølgelig, smiler Krogh.

– Det er vanvittig små marginer om hvem som får gå. Mitt fokus må være å henge med underveis og overleve til skøytedelen, så kan alt skje, avslutter han.

(©NTB)