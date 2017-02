Dopingrazzia mot kasakhstanske skiskyttere

Det ble bekreftet på en pressekonferanse i den østerrikske VM-byen Hochfilzen torsdag ettermiddag.

Representanter for politiet og Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) bekrefter at medikamentene ble beslaglagt på de aktuelle utøvernes rom.

Rundt 30 polititjenestemenn skal ha deltatt i aksjonen.

Samtlige kasakhstanske utøvere avla onsdag både blodprøve og urinprøve. Resultatene av disse foreligger foreløpig ikke.

Østerriksk politi understreker at man foreløpig ikke har klart å fastslå at medikamentene som er beslaglagt er ulovlige midler.

Slokvik: – Trist

Skiskytterpresident Erlend Slokvik sa følgende til NTB umiddelbart etter at nyheten sprakk torsdag:

– Dette er forferdelig trist. Nå hadde vi en positiv kongress onsdag, der det var bred støtte for å gjøre tiltak, og så skjer dette her.

– Hvis det stemmer at det er ulovlige midler som er funnet, er det forferdelig at folk ikke lærer og forstår alvoret, la han til.

Slokvik tror neppe politiet hadde gått ut med torsdagens informasjon dersom mistankene mot det kasakhstanske laget ikke var begrunnede.

– Når politiet innkaller til pressekonferanse, tyder det på at det er ting som ikke er bra, sier han.

Annen kultur

– Er du overrasket over at en slik sak dukker opp?

– Ja, jeg er litt overrasket. For nå har det vært så mye fokus på dette den siste måneden og løperne har vært så tydelige, så jeg er overrasket over at man tar sjansen på å frakte med seg så mye medisinsk utstyr og ampuller, som det er sagt, sier Slokvik.

Det kasakhstanske landslaget stiller til start når VM innledes med blandet stafett i Hochfilzen torsdag ettermiddag. Skiskytterpresident Slokvik svarer følgende på om det er greit:

– På én måte synes jeg ikke det, men de er samtidig uskyldige til det motsatte er bevis. Når det er sagt, vil jeg si at det viser hvilken kultur de har når de stiller til start etter en sak som dette. Andre ville kanskje sagt at de burde holde en lav profil.

Østerriksk politi skal ha fått mistanke til det kasakhstanske laget etter funn av medisinsk utstyr i en bil.

Stort dopingfokus

Onsdag gjennomførte Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) en ekstraordinær kongress i Fieberbrunn, noen få kilometer fra VM-byen Hochfilzen. Kongressen var et direkte resultat av utøvernes krav om strengere dopingsanksjonere etter avsløringene i McLaren-rapporten.

Utøverne fikk medhold i to av sine tre krav. Kongressen ga tommelen opp for å ta VM-, OL- og verdenscupplasser fra nasjoner med dopingtatte utøvere, og å tidoble størrelsen på bøter til nasjonale forbund med dopingtatte utøvere.

Samtidig ble russiske Tjumen oppfordret til å trekke seg som arrangør for VM i 2021.

