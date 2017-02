«Mor» Fanny tror på VM-løft

Oslo-jenta er klar for sitt sjette verdensmesterskap. Det gjør 28-åringen til den i særklasse mest erfarne løperen på kvinnesiden i årets norske VM-tropp. Tiril Eckhoff og Marte Olsbu har begge "kun" to VM bak seg, mens Kaia Wøien Nicolaisen og Hilde Fenne står med ett hver.

– Ja, jeg har gått noen VM-løp. Jeg føler meg faktisk som gammel på laget, også mentalt. Jeg er eldst, og ofte føler jeg meg som mor på laget, sier en smilende Horn Birkeland når NTB minner henne på statusen som veteran.

Fredag innleder hun årets VM for egen del med sprint i Hochfilzen. Forventningene i forkant er nøkterne, samtidig som 28-åringen hungrer etter å pryde merittlista med et topp VM-resultat også individuelt.

– Jeg har savnet i de tidligere mesterskapene å prestere individuelt, så det er det jeg håper å klare nå. Jeg har gjort så godt jeg kan i forberedelsene, så får vi se hvilke svar som kommer på sprinten, sier Horn Birkeland.

Oppladning i Østerrike

Tre stafettmedaljer, den ene i gull fra fjorårets mesterskap i Holmenkollen, utgjør i øyeblikket karrierehøydepunktene i VM-sammenheng. Individuelt er niendeplassen på fjorårets fellesstart bestenotering.

Resultatene så langt i vinter tilsier ikke at den skal bli pyntet på fredag. Horn Birkeland har trøblet på standplass (treffprosent på 71), og har heller ikke funnet toppformen i sporet. Niendeplassen på sprinten i Nove Mesto er lyspunktet.

– Basert på resultatene tidligere denne sesongen skal jeg ikke ha de høyeste forventningene, men nå er jeg i min kanskje beste form både på standplass og fysisk. Sånn sett bør jeg i hvert fall ha muligheten. Det gjelder bare å sette sammen puslespillet til et bra løp, sier Oslo-jenta.

Mens mange av lagkameratene har gjort unna VM-forberedelsene på hjemmebane, har Horn Birkeland hatt tilhold i Mellom-Europa.

– Jeg har ligget i Østerrike og trent i tre uker og har med vilje unngått å reise hjem og stresse, forteller hun.

Positivt på trening

Gode tilbakemeldinger på trening har gitt tilbake tro på at de kommende dagene i Hochfilzen kan bli både positive og innholdsrike.

– Det begynner å lysne litt, når jeg nå kjenner at det fungerer på trening. Det er det som er viktig, smiler Horn Birkeland.

Hun er den første til å innrømme at vinteren så langt har vært tung.

– Det har vært skuffende på standplass. Jeg jobbet godt i fjor sommer og høst, og følte jeg var i det rette sporet. Så sklir det likevel ut litt, sånn det kanskje har hatt for vane for meg. Jeg vet at toppdagene mine er veldig gode, det handler bare om å få det ut når det gjelder, sier 28-åringen.

– Har du noe svar på hvorfor det "sklir ut"?

– Teknisk sett kan jeg det meste. Det sitter mentalt når jeg kommer i konkurransesituasjon. Der har jeg ikke vært sterk nok, fastslår Fanny Horn Birkeland.

Kanskje har hun funnet formen akkurat til rett tid. En plassering helt i toppen av resultatlistene hadde smakt fortreffelig for veteranen.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg får til noe i dette mesterskapet. Jeg var topp ti i VM for første gang i fjor. Det var en start, så får vi se hva jeg kan få til nå, smiler hun.

