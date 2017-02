Vanskelig oppgave for IBU-lederne

Løpernes krav om skjerpede reaksjoner mot dopingjuks tvang skiskytterforbundet til å beramme en ekstraordinær kongress rett før VM, men forventningene om strenge reaksjoner mot Russland vanskeliggjøres av mangel på konkrete bevis.

Selv om McLaren-rapporten navnga 31 russiske skiskyttere i forbindelse med organisert doping, regnes ikke bevisene som tilstrekkelige til å utelukke disse, og snakk om generell utelukkelse av alle russere (slik IAAF har gjort i friidrett) vil også være problematisk.

Martin Fourcade har frontet utøvernes krav om reaksjoner, men han slet med å få med sine kolleger på en trussel om boikott av renn. Løpernes møter i forbindelse med verdenscuprenn på nyåret førte derimot til en liste med konkrete krav til IBU, og i sin tur til onsdagens ekstraordinære kongress.

Hardere lut

Blant sakene som skal opp til behandling i Fieberbrunn onsdag er et forslag om å skjerpe straffene: Åtte års utelukkelse for doping, en tidobling av pengestraffene til 1 million euro, og inndragning av en VM-, OL- og verdenscupkvoteplass for hver dopingsak.

Kongressen skal også vurdere hva som skal skje videre i behandlingen av den russiske dopingskandalen.

Av de 31 russerne som er nevnt i McLaren-rapporten er bare to suspendert av IBU. Det er de to som IOC allerede hadde innledet dopingsak mot. For øvrig har begge lagt opp.

IBU innledet etterforskning av de 29 andre, men 22 av sakene er siden henlagt på grunn av manglende bevis. For de sju andres del pågår etterforskningen fortsatt.

Gode nok svar?

I stedet har IBU innledet en formell gransking av Russlands skiskytterforbunds rolle i saken, og forbundet er avkrevd svar på en rekke spørsmål. På grunnlag av disse skal IBU treffe sine avgjørelser.

De færreste har tro på at IBU vil konkludere som IAAF og straffe russerne med kollektiv utelukkelse.

Russerne bedyrer ikke overraskende sin uskyld. Stjernen Anton Sjipulin sier for eksempel at han har ren samvittighet og ikke har dopet seg.

I Russlands VM-lag er både Jirina Starykh og Alexander Loginov, som nylig sonet ferdig to års utelukkelse for bruk av EPO. De vant tre gull hver i åpent EM i januar.

(©NTB)