Tromsø-spiller utsatt for baksnakking i unge år

– Jeg merket janteloven den gangen. Man skulle ikke tro at man var noe, fikk jeg høre av folk. Ikke alltid direkte, men ofte via andre. Så mange var det ikke som sa det, men det er uansett helt motsatt av min tankegang, sier Norbye i et lengre intervju med lokalavisen iTromsø.

Baksnakkingen forekom da Norbye var i tenårene. Han flyttet fra Karasjok til Tromsø som 16-åring i 2003.

– På mindre steder er det kanskje alltid noen som har noe negativt å si om folk som prøver å lykkes med noe. De som sa det til meg ansikt til ansikt var ofte jevngamle med meg, og da handlet det om ikke å senke seg ned på deres nivået, sier Norbye.

– Da jeg ikke fikk til alt med en gang, fikk folk det med seg, sier Norbye åpenhjertig.

Han spilte både i Alta og Tromsdalen før han kjempet seg inn på TIL-laget da Tom Høgli forlot klubben i 2011.

Nå har Norbye det fint når han er på besøk hjemme i Karasjok.

– Jeg ble vant til at folk snakket om meg i ung alder. Nå opplever jeg heldigvis ikke det lenger. Når jeg er i Karasjok og går gjennom bygda og drar ungene på et akebrett, så er folk hyggelige, sier Norbye, som poengterer at han er stolt av bygda han er fra, og at «flertallet derfra er positive».

