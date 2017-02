TV 2: Russland må si fra seg skiskyting-VM i 2021

Det ble klart på starten av Det internasjonale skiforbundets (IBU) ekstraordinære kongress i VM-byen Hochfilzen onsdag, skriver TV 2.

Presidenten i Norges Skiskytterforbund, Erlend Slokvik, bekrefter i tillegg til kanalen at to av tre forslag fra utøverne ble vedtatt mot Ukrainas ene stemme.

Forslagene det er snakk om er følgende:

*Opp til én million euro i bot til forbund med en dopingtatt utøver. Bøtene vil bli tilpasset ut fra hvert enkelt forbunds budsjett og økonomiske ressurser. For eksempel kan ikke en liten skiskytternasjon bøtelegges med en million euro.

*Inndragelse av kvoteplasser i verdenscupen til nasjoner med en dopingdømt utøver.

Forslaget om åtte års utestengelse for utøvere som blir tatt i doping ble ikke vedtatt.

– Det første punktet visste vi at vi ikke kan innføre for da bryter vi WADA-koden. Det ble vedtatt at vi skal jobbe aktivt for å påvirke WADA (Det internasjonale antidopingbyrået) sammen med andre idretter for å utvide strafferammen, sier Slokvik til TV 2.

Utøverrepresentant Aita Gasparin møtte pressen etter å ha talt for IBU-kongressen.

– Vi er fornøyde med at de støtter oss og hørte på oppropet vårt, sier Gasparin til TV 2.

Pressekontakten i IBU har bekreftet til NTB at kongressen er ventet å vare i seks timer.

