Svensk alpinstjerne måtte avbryte trening

Det svenske gullhåpet slo høyrehånden under en treningsøkt i Watles. Hun måtte avbryte treningen for å få behandling. Svensken fikk is på den, før den så ble bandasjert.

– Jeg "kjørte over" tommelen. Det pulserer. Det kjennes som om jeg har fått et slag på den, sier Hansdotter.

Hun frykter ikke å miste konkurranser.

– Det skal ikke være noen fare, sier svensken.

Kvinnenes VM-slalåm kjøres 18. februar. Hansdotter, som er regjerende verdensmester, er foreløpig nummer fire i slalåmcupen sammenlagt. Den ledes av amerikaneren Mikaela Shiffrin.

