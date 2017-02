Stabæk ble seriemester i bandy

Laget er seriemester for sjette år på rad og for 17. gang totalt.

- Det er moro, det. Det er jo ett av våre delmål hvert år, sier Nikolai Rustad Jensen til Budstikka.

- Å vinne seriegull betyr jo at man gjør noe riktig hele veien slik at vi er best mulig rustet for sluttspillet.

I onsdagens kamp scoret han fire ganger. Sist uke ble han toppscorer i VM med 16 mål da Norge overraskende tok seg til semifinale og bronsekamp.

Solberg gjorde sitt for at spenningen om seriegull skulle leve helt til siste serierunde fredag, men 5-3-seieren over Høvik var ikke nok da Stabæk tok poeng. Tre poeng skiller mellom de to før siste runde.

Det blir ikke mye hvile før sluttspillet er i gang. Allerede tirsdag spilles de første kvartfinalene.

(©NTB)