Sjanseløs Jansrud: – Guay var i egen klasse

Jansrud knakk litt sammen etter å ha kommet over mål. Det var reaksjonen for at han var ekstremt glad for å ha gjennomført et veldig bra løp.

Men det holdt ikke så lenge, for canadiske Erik Guay på startnummeret bak Kilde, knuste de to nordmennene. Han kjørte i mål på en tid som var 45 hundredeler bedre enn Jansrud.

Litt senere kom også Guays landsmann Manuel Osborne-Paradis inn til en tid som var tre hundredeler bedre enn Kilde. På noen minutter var dobbelt norsk redusert til annen- og fjerdeplass.

– Selv om jeg hadde vært 100 prosent frisk, ville jeg nok helt sikkert ha vært bak Erik Guay i dette rennet. Han leverte et fantastisk sterkt løp. Det så dere av måten han kjørte på. Dette er noe vi bare får akseptere, sa Jansrud til NTB.

Han har slitt med en liten forkjølelse i oppkjøringen til mesterskapet. Selvsagt er ikke det optimalt, men han mente at Guay ville han ha vært sjanseløs på onsdag, uansett form. Den canadiske gullvinneren var rett og slett i en klasse for seg.

Fornøyd

Jansrud var 45 hundredeler bak gullet til Erik Guay, mens Aleksander Aamodt Kilde var tre hundredeler bak bronsemedaljen. At gullet glapp, la ikke Jansrud så stor vekt på. Han var mer lei seg over at det ikke ble to norske medaljer.

– Det er verre ikke å være to norske på pallen, når vi hadde muligheten, enn at det ikke ble gull. Men igjen så er det mye lærdom i dette for Aleksander (Aamodt Kilde). Jeg, for min del, er fornøyd med sølv. Selvsagt kjørte jeg for, og ville ha, det gullet, men jeg tar imot sølvet i dag med glede, understreket Jansrud.

Allerede på den første konkurransedagen i St. Moritz-VM har han tangert medaljefangsten fra Beaver Creek for to år siden, og.

Ikke lov å være skuffet

– Løpet mitt var ganske bra. Derfor kan jeg ikke stå her nå og være så veldig skuffet. Jeg kom jo i mål og ledet med ganske mye. Det så, i noen minutter, ut til å bli en veldig bra norsk dag, men jeg er overrasket over at jeg tapte så mye til Guay i starten, fortalte Jansrud.

– Det var riktignok litt vekslende forhold på toppen med litt vind og slike ting, men jeg tror jeg var heldig i så måte og fikk mye bedre forhold enn mange andre. Jeg synes jeg klarte å gi gass, og kjørte ned uten store feil, la han til.

– Hva gjorde Erik Guay som du ikke gjorde?

– Erik Guay er en ekstremt god glider. Han er vanvittig god på det, og på snø som vi hadde i dag, med litt varmere vær. Forholdene var litt bløtere, så selv om det nok, rent statistisk, var litt overraskende at Osborne-Paradis og Guay skulle kline til, så er det på den annen side under slike forhold som var her, at de kan gjøre det. Vi som kjenner dem vet det. De blir skumle også i utfor, mente Jansrud.

Klasseforskjell

Jansrud som har tre seirer i verdenscupen i super G tidligere i år, hadde ikke mye å trekke på kjøringen sin. Han presterte en nesten feilfri omgang.

– Jeg var kanskje ikke helt heldig med høyrefoten like før det andre hoppet og ble litt rundere enn jeg burde ha vært, men det blir detaljer, og jeg tapte i alle fall ikke 45 hundredeler på det, sa han til NTB.

– Guay var en klasse bedre enn oss i dette rennet, og det må vi bare innse, la han til med ettertrykk.

Bra start

Men forkjølelsen satt kanskje hardere i enn han hadde innrømmet før start, for etter super G-en sa han dette:

– Det var ikke helt optimalt for meg å komme inn i mesterskapet med den lille sykdommen, men det er ingen unnskyldning, for jeg ga full gass under løpet.

– Det er bra å starte med en sølv. Vi er ikke så fine på det i alpint at vi kan si vi er ekstremt skuffet hvis det ikke blir gull. Kanskje er det slik i langrenn, men ikke her hos oss. Det kunne vært ekstremt artig med to nordmenn på pallen, men slik gikk det ikke.

– Derfor vil jeg si at Aleksander har lov til å være veldig skuffet, men jeg kan ikke være det, absolutt ikke, sa Kjetil Jansrud til NTB.

