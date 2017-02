Nytt cupsjokk fra Lotte

Lotte har slått ut toppserielagene Werder Bremen og Leverkusen i foregående runder, og laget aktet ikke å la seg slå av Bayern Münchens lillebror fra 2. divisjon.

Hjemmelaget framsto som det beste gjennom hele kampen og tok en fortjent seier. Jaroslaw Lindner skjøt inn ledermålet fra spiss vinkel etter en snau halvtime, og Kevin Freiberger fastsatte resultatet da han lurte offsidefellen på et langt framspill og rundet keeper.

Innimellom hadde Lotte også et stolpeskudd.

Tidligere Rosenborg-stjerne Christian Gytkjær spilte hele kampen for 1860 München, men uten å få til stort. Gjestene ble stadig mer frustrerte, og på overtid ble Ribamar utvist.

Schalke-seier

Schalke aktet ikke å gå på noen smell i sin kamp mot Sandhausen og knuste 2.-divisjonslaget 4-1.

Alessandro Schöpf ga favoritten ledelse i det 38. minutt, og gjestene skaffet seg ytterligere to mål før pause. Daniel Caligiuri og Naldo sørget for at kampen var punktert.

Hjemmelaget reduserte, men Jegven Konopljanka fastsatte resultatet.

Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Hamburg og Arminia Bielefeld sikret kvartfinaleplass tirsdag. De to siste åttedelsfinalene spilles onsdag kveld.

