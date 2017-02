Mesterligaforlis for Tevez

Det ble 0-2-tap for australske Brisbane Roar på hjemmebane. 33-årige Tevez leverte blek innsats i sin første kamp for klubben som angivelig betaler ham 38 millioner euro (338 millioner kroner) i årslønn.

Tapet betyr at Shanghai Shenhua er ute av Asias gjeveste klubbturnering før gruppespillet starter.

Brandon Borrello og Tommy Oar scoret for Brisbane Roar i første omgang, og hjemmelaget greide aldri å svare.

Mens debuten ble en skuffelse for Tevez, gikk det atskillig bedre for en annen høyt gasjert søramerikaner. Oscar, som byttet ut Chelsea med Shanghai SIPG, scoret i debuten da thailandske Sukhothai ble slått 3-0 tirsdag. Det betyr at laget i motsetning til byrivalen er klar for mesterligaens gruppespill.

Brasilianeren Oscar er også atskillig billigere i drift enn argentineren Tevez, med årslønn på skarve 24 millioner euro.

(©NTB)