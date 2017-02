Meling fra Stabæk til Rosenborg

– Det er litt spesielt å være klar for Rosenborg, det må jeg innrømme. Men nå er jeg på plass for å kjempe om titler i Norges største klubb, sier Meling til RBK.no.

Meling spilte for Viking i ungdomsårene. Han skrev under for engelske Middlesbrough i 2013, men ett år etter var han tilbake i Norge.

Venstrebacken har seks U21-landskamper for Norge. Han har spilt for Stabæk siden 2014. Nå venter altså spill hos regjerende serie- og cupmester Rosenborg.

Meling spilte 28 seriekamper for Stabæk sist sesong. 22-åringen scoret fire mål og bidro med tre målgivende pasninger.

