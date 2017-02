Mbappe matchvinner for Monaco

Polske Kamil Glik nikket gjestene i ledelse etter et kvarter, og Mbappe kontret inn 2-0-målet fem minutter senere. Den brasilianske stopperveteranen Vitorino Hilton reduserte, men Monaco holdt unna.

Det gjorde gjestene selv om de måtte avslutte kampen med ti mann etter at Jemerson ble utvist for to gule kort i sluttminuttene.

Montpellier presset for utligning, men keeper Danijel Subasic reddet et hardt skudd fra Jerome Roussilon, og Souleymare Camaras nikk på overtid sneiet tverrliggeren.

Sto opp

- Jeg gratulerte spillerne. Det er godt å kunne stå opp i stormen og forsvare en ledelse. Det ble gjort med en god innstilling, sa trener Leonardo Jardim.

39-årige Hilton er for øvrig den eldste spiller som har scoret i Ligue 1 i dette århundret.

Monaco gikk av banen med seks poengs luke på tabelltopp, men den ble redusert til tre da Paris Saint-Germain knep 2-1-seier mot Lille noen timer senere.

Dommerfeil

Lucas Moura ble matchvinner i siste minutt med en scoring som burde vært annullert for offside.

- Slik er fotball, og slik vil det være inntil dommerne tilbys videohjelp, sukket Lille-trener Patrick Collot.

Edinson Cavani ga PSG 1-0 i det 70. minutt, men Nicolas de Preville utlignet fire minutter før ordinær tid var ute.

Tredjeplasserte Nice tar imot Saint-Étienne onsdag og kan komme opp på samme poengsum som PSG.

Sjetteplasserte Bordeaux knuste Caen 4-0 på bortebane med mål av François Kamano (2), Diego Rolan og Jaroslav Plasil.

(©NTB)