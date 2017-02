Jansrud tok VM-sølv, bronsen glapp for Kilde

Kjetil Jansrud ledet med ni hundredeler på Kilde før Erik Guay kom og smadret nordmennenes tid. Canadieren var 45 hundredeler foran Jansrud. Senere kjørte også Manuel Osborne-Paradis fra Canada inn til bedre tid enn Kilde. Han var tre hundredeler foran.

– Jeg sliter fortsatt litt med forkjølelsen min, jeg er ikke i min beste form. Jeg må derfor være veldig fornøyd med at det ser ut til å bli en sølvmedalje, sa Kjetil Jansrud til NTB via en pressekontakt i målområdet etter at han hadde kjørt.

Han trodde det kunne holde til gull, men ga ros til vinneren Guay fra Canada.

– Det er litt en løype for Erik Guay, han er god til å gli. Han utklasset hele startfeltet i dag, sa Jansrud til NRK.

– Jeg føler med "Aleks". Det lå an til to medaljer. Det hadde vært dobbelt så morsomt som med én, sa Jansrud da lagkompisen var skjøvet ned til fjerdeplass.

Jansrud har slitt med sykdom de siste dagene men kjempet seg nedover i VM-løypa i St. Moritz. Peer Gynt-alpinisten hostet og harket seg gjennom TV-intervjuet.

Skikkelig surt

Kilde på sin side sto skuffet igjen etter at VM-bronsen glapp.

– Det var skikkelig surt. Det er sjelden jeg blir så skuffet. Fjerdeplass i et VM er en veldig sur plass, men fjerdeplass i et renn er veldig bra. Man må se det i perspektiv. Kjetil tok annenplass og vi har to topp fem, sa Kilde på NTBs spørsmål.

Han forsøkte å glede seg over Jansruds sølv.

– Det tar litt tid nå, men det kommer renn fortløpende. Jeg må bare riste det av meg. Man vinner ikke noe på å grave seg ned. Det er veldig morsomt med Kjetil og medalje. Jeg skal ikke dra ned stemningen i gruppa, sa Kilde.

Osborne-Paradis slo ham med tre fattige hundredeler.

Erik Guay var naturlig nok lykkelig over seieren. Han har slitt med mange skader gjennom karrieren, men var raskere enn alle andre i onsdagens konkurranse i St. Moritz.

– Det er deilig å være tilbake på toppen, sa vinneren.

