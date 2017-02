Hege Jørgensen daglig leder i Serieforeningen kvinner

Jørgensen har lang fartstid i norsk fotball både som spiller og leder. Hun har hatt en rekke verv i Kolbotn, deriblant sportslig leder i mange år, og har også vært styremedlem i Norges Fotballforbund.

– Hege er kjent for sitt brennende engasjement for kvinnefotballen, og vi er glade for å få henne om bord, sier styreleder Synnøve Tverlid i SKF til kvinnefotball.no.

Jørgensen vil ha sitt kontor på Ullevaal stadion.

