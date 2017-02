Danske fotballspillere i ny millionkonflikt

Fotballforbundet (DBU) sier at Spillerforeningen har varslet en stevning på nærmere tre millioner danske kroner, pluss renter. Det handler om betaling til spillerne for sponsorinntekter fra 2004 til 2011.

– Vi mener bestemt at dette ikke er noen sak. Vi ønsker det vurdert av ekstern advokat og revisor og øvrige relevante personer, sier DBU-direktør Claus Bretton-Meyer, som sier seg overrasket over kravet.

– Ikke nytt

Landslagskaptein Simon Kjær reagerer på Bretton-Meyers uttalelse.

– Vi har i nesten to år sagt fra at vi ønsker en avklaring av denne saken, så dette er slett ikke nytt for DBU, sier han til Ritzau og understreker at samtlige landslagsspillere står bak Spillerforeningens arbeide i saken.

– Spillerforeningen representerer oss på den måten vi ønsket, og med mandat fra oss, sier han.

– Vi vil ha oppgjort alle utestående beløp fra DBU, også de som gjelder gamle sponsoravtaler. Avtaler skal oppfylles, så enkelt er det.

Dårlig klima

Spillerforeningens direktør Mads Øland bekrefter at det er sendt utkast til stevning.

Det er mindre enn tre måneder siden DBU tapte en voldgiftssak mot Spillerforeningen og de danske landslagsspillerne. Ved den anledning ble DBU dømt til å betale mer enn tre millioner kroner.

Konfliktene mellom DBU og landslagsspillerne vanskeliggjør arbeidet til landslagssjef Åge Hareide, som prøver å føre Danmark til VM-sluttspill.

(©NTB)