Bayern klarte ikke å overtale Lahm

33-åringen offentliggjorde tirsdag at han gir seg med fotballen til sommeren.

– Jeg er sikker på at jeg kan fortsette å prestere fram til sesongslutt, men ikke etter det. Jeg har tenkt på denne avgjørelsen i over et år, sier Bayern-kapteinen.

– Jeg elsker fotball, men alt har en slutt. Jeg ønsket å avgjøre dette selv, legger han til.

Vekk fra rampelyset

Lahm forklarer også hvorfor han ikke er interessert i å ta over som sportsdirektør.

– Det har vært diskusjoner mellom meg og klubben, men jeg har besluttet at dette ikke er riktig tidspunkt for en slik stilling, sier veteranen.

– Jeg kommer til å være en vanlig privatperson til sommeren. Jeg får da tid til å ta meg av andre ting, legger den tidligere Tyskland-kapteinen til.

Gullhåp

Lahm ga seg på det tyske landslaget etter VM-triumfen i 2014. Han kom til Bayern München som 11-åring i 1995. Med unntak av et låneopphold i Stuttgart, har han tilbrakt hele sin karriere hos den tyske storklubben.

Lahm og Bayern sikter som vanlig mot seriegull i Bundesliga. Klubben topper serien etter 19 runder, fire poeng foran overraskelseslaget Leipzig.

