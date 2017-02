Trøyeløs Brady hyllet i vinterjakke

Det snødde og sluddet vannrett i Boston da laget på tradisjonelt vis ble kjørt gjennom byen for å vise fram trofeet. Brady og lagkameratene tok imot folkets hyllest godt pakket inn i vinterklær.

Sønnen til en av spillerne fikk mye oppmerksomhet da han satt på farens skuldre i bar overkropp i kulda.

Trøyeløs

Like trøyeløs var Brady etter kampen. En video viser Brady som i garderoben leter etter trøya og spør klubbeier Robert Kraft om han har sett den.

- Jeg vet akkurat hvor jeg la den. Dette er ikke bra. Den lå der, og nå har jeg den ikke lenger, sa Brady.

- Du får se etter den på eBay. Den dukker nok opp der snart, kommenterte Kraft tørt.

Politiet i Houston er satt på saken, og assisterende delstatsguvernør Dan Patrick har koblet inn Texas Rangers.

- Vi skal ikke ha det på oss at trøya ble stjålet i staten vår, sa han.

Den historiske trøyen med nummer 12 på ryggen og LI-logen (Superbowl nummer 51) er verdsatt til nærmere fire millioner kroner.

Parade

Brady ledet Patriots til sin og klubbens femte Superbowl-seier etter en snuoperasjon uten sidestykke. Laget lå under 3-28 i 3. periode, men vant 34-28 etter forlengning.

I typisk Boston-stil ble spillere og trenere onsdag kjørt gjennom byen i gamle amfibiebiler (Duck Boats) fra 2. verdenskrig. Disse båtene er spesielle for Boston og brukes til sightseeingturer for turister.

Fans i Patriots-drakter strømmet til gatene i store mengder i morgentimene til tross for dårlig værvarsel. Været var ikke like dårlig som for tre år siden, da forrige Patriots-seiersparade måtte utsettes etter at Massachusetts ble rammet av store mengder snø.

Blant all jubelen var også mange plakater med syrlige stikk til NFL-sjef Roger Goodell, som utestengte Brady de fire første kampene av sesongen for "deflategate"-skandalen i 2014, og som søndag måtte gi ham trofeet likevel.

