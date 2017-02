Småfeil ble katastrofe for Tviberg

- Jeg bommet over så å si samtlige kanter, og det er helt uakseptabelt av meg. Det var ikke snakk om noen veldig store feil, men i og med at jeg gjorde fire småfeil i en såpass lett løype, så ble det katastrofe for min del, forklarte hun til NTB etter løpet.

Bergensjenta tapte jevnt til de beste fra start til mål. Noen partier satt bra, men det var feilene hun tenkte mest på.

- Det var en ekstremt fin løype, men jeg gjør noen feil som ikke er godt nok i et VM. Det gjorde at jeg falt nedover på listen rent plasseringsmessig. Jeg ligger ikke så dårlig plassert, men må innrømme at det ikke er der jeg ønsker å ligge i et verdensmesterskap, sa hun.

- Hva tenker du om fortsettelsen i VM nå?

- Nå tenker at jeg ved neste korsvei skal gjøre det samme som i dag, men selvfølgelig uten feilene, da blir det bra, fortalte Tviberg.

Hun fikk på ingen måte full klaff, og ambisjonene hennes er skyhøye i forhold til den 25.-plassen hun endte på tirsdag. Innsatsen karakterisere hun slik:

- Jeg er ikke helt fornøyd, selv om plasseringen er akseptabel. Jeg følte meg bra og alt lå til rette. Noen partier var veldig bra, men det var ikke full klaff. I løpet av et par timer skal dette være helt glemt, og da er jeg klar for nye oppgaver.

Det neste for henne er kombinasjonen fredag. Utfor står på programmet søndag for kvinnenes del.

