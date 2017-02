Slutt for Grant i Ghana

Ifølge landets fotballforbund har 62-åringen gjort det klart at han ikke ønsker å fornye kontrakten når den løper ut ved månedsskiftet.

- Begge parter er enige om at kontrakten ikke skal fornyes, sier Osei Kwaku Palmer i Ghanas fotballforbund.

Grant har hatt jobben i litt over to år.

Avram Grant har tidligere blant annet ledet Chelsea til 2.-plass i både Premier League og mesterligaen.

Ghana endte på 4.-plass i afrikamesterskapet etter å ha tapt for Kamerun i semifinalen og for Burkina Faso i bronsekampen. For to år siden tok laget sølv.

