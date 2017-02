NBA: LeBron reddet Cavaliers med utrolig trepoenger

Alt tydet nemlig på at Wizards skulle sikre sin 18. strake hjemmeseier. Med tre sekunder igjen på klokka senket vertene et straffekast som sørget for trepoengsledelse 120-117.

Kevin Love tok raskt tak i ballen og kastet ballen over hele parkettgulvet til LeBron James på motsatt side. Lagets største stjerne fikk vendt opp tross tøff oppdekning fra Wizards. Fra vrien posisjon og på vei ut av banen gikk ballen i kurven da det gjensto 0,3 sekunder på klokka.

Dermed endte det 120-120 og lagene måtte ut i ekstraomganger. Der viste de regjerende NBA-mesterne fra Cleveland seg sterkest og vant til slutt 140-135.

- Det var en umiddelbar klassiker. En fantastisk basketballkamp mellom to veldig gode lag, sa Wizards-trener Scott Brooks etter kampen.

Wizards' Bradley Beal ble kampens toppscorer med 41 poeng. Kevin Love scoret 39 for Cavaliers. James leverte til slutt 32 poeng og hele 17 poenggivende pasninger.

