Lyon vil ikke stå i veien for Lacazette-overgang

Ryktene har vært mange om den målfarlige 25-åringen. Arsenal skal ifølge flere medier ha vært langt framme i kampen om Lacazette.

Nå har imidlertid hovedpersonen lettet på sløret og sagt at tiden trolig er moden for et bytte. Og klubben ønsker ikke å stå i veien for ønsket.

- Hvis muligheten kommer, er vi selvfølgelig åpne for det. Slik vi var med Samuel Umtiti og Eric Abidal til Barcelona, Karim Benzema til Real Madrid og Ludovic Giuly til Monaco, sier klubbpresident Jean-Michel Aulas i et intervju med klubbens tv-kanal gjengitt av bold.dk.

- Hvis Alex gjerne vil til en større klubb skal ikke Lyon stå i veien. Vi er helt på bølgelengde, fortsetter han.

Denne sesongen har det blitt 18 mål på 18 kamper i serien for Lacazette. Forrige sesong ble det 21 fulltreffere, mens han i 14/15-sesongen bidro med 27 scoringer.

