Julien fikk sparken i Boston Bruins

56 år gamle Julien var inne i sin tiende sesong som trener og førte Boston til Stanley Cup-tittelen i 2011 - den første på 39 år. Laget tok seg også til finalen to år senere.

De siste sesongene derimot har det ikke gått like bra for den populære klubben. Laget har ikke klart å ta seg til sluttspillet de to siste sesongene. Nå ligger og kjemper om en sluttspillsplass.

Julien hadde ett år igjen av sin kontrakt, og han blir den fjerde trener i NHL denne sesongen som får sparken. Tidligere har Ken Hitchcock (St. Louis), Gerard Gallant (Florida) og Jack Capuano (NY Islanders) måtte se seg etter nye jobb.

Juliens assistent Bruce Cassidy tar midlertidig over treneransvaret i Bruins.

