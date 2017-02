Cahill legger seg flat etter å ha blitt utvist før han kom på banen

Den tidligere Everton-spilleren som nå spiller for Melbourne City, sto klar på sidelinjen for å komme inn da han kom med noen ufine bemerkninger til dommeren om motstanderens 2-1-mål. Det førte til utvisning og null minutter i byderbyet for 37-åringen.

- Jeg vil oppriktig beklage til Chris Beath (dommeren) for min reaksjon. Oppførselen min skader fotballen, så jeg ønsker å beklage til laget mitt, til Melbourne Victory og alle som fulgte kampen på stadion og fra stua, skriver Cahill på sin Instagram-konto.

- Uansett hva som skjer på banen må jeg respektere spillet og dommerne. Jeg må gå foran som et godt eksempel og ansvarliggjøres for mine ord og handlinger, fortsetter han.

Melbourne Victory vant oppgjøret 2-1.

