6.-plass god som gull for Mowinckel

- Jeg gjorde noen feil mot slutten og må fortsatt jobbe med å bli mer stabil gjennom hele løypa. I dag kom jeg meg lengre enn halvveis før det ble noen feil. Det er småting som jeg må fikse, for at det skal bli helt bra, men jeg var mye nærmere i dag enn jeg har vært på veldig, veldig lenge, sa Mowinckel til NTB etter rennet.

Seieren gikk til østerrikske Nicole Schmidhofer med Tina Weirather fra Liechtenstein og sveitsiske Lara Gut på de neste plassene. Den norske jenta var fattige 33 hundredeler fra en plass på seierspallen.

- Dette var "dritkult". Nå er jeg utrolig lettet. Jeg klarte å slippe meg løs og virkelig prøve. Jeg ga det en skikkelig sjanse, og det er det jeg er mest fornøyd med. Det har vært en liten prøvelse fram mot super G nå, for jeg har ikke helt følt at jeg har fått det ti, forklarte Mowinckel.

- Men jeg har visst og følt at jeg har hatt det i meg, og det er deilig å se nå at det ikke bare var en følelse, men at det faktisk er sant også, la hun til.

Fantastisk start

Mowinckel var i ledelsen lenge. Hun fikk en fantastisk start og var best til godt over halvveis ned i traseen, men så kom det et par feil, og da falt hun ut av medaljekampen.

-Jeg visste ikke før etterpå at jeg ledet, men det er godt å vite det. Jeg hadde bestemt meg for å la det stå til i dette løpet. Det var godt å få klaff, kommenterte hun.

- Det må jeg ta med meg videre. Nå vet jeg at kjøringen og teknikken er der. Jeg må bare holde det nærmere og nærmere inn mot mål.

- Dette er jeg virkelig fornøyd med, feilene til tross. Dette er utrolig godt. Det er en fin følelse og stor lettelse for meg, slo Molde-alpinisten fast overfor de norske pressefolkene i målområdet.

Flott start

Hun fikk en flott start på mesterskapet, bedre enn hun hadde trodd var mulig. Tidligere har en sjuendeplass i verdenscupen vært hennes beste plassering i super G. Den plasseringen fikk hun, nettopp i St. Moritz, i januar for to år siden.

- Det er mer enn godt å ha dette som en start på mesterskapet. Nå har jeg allerede fått det til. Jeg vet også at kjøringen, og det jeg har i kroppen, er bra nok. Nå gleder jeg meg til det neste som er utfor, for i den konkurransen kan jeg gå inn med litt lavere skuldre. Jeg tenker hele tiden på at jeg må prestere, men nå føler jeg at jeg er i stand til å gjøre den jobben som er nødvendig for å få det til, fortalte hun.

Gøy

Hun la ikke skjul på at storslalåmen er hennes beste sjanse i VM, og det er den disiplinen hun gleder seg mest til. Hun sa også at det hadde vært gøy om storslalåm sto på programmet allerede i morgen, men vet samtidig at det hun skal være med på før storslalåm står på programmet, kan gi henne enda mer selvtillit.

- Det er både deilig og betryggende å få en start på mesterskapet som dette, for jeg vet at kjøringen sitter veldig bra, og da må jeg ta med så mye av denne dagen videre mot nye mål, sa Mowinckel til NTB.

- Nå går jeg i alle fall videre med senkede skuldrer. Det er en fin følelse, fortsatte hun.

Hun forklarte jubeldansen i målområdet som en spontanreaksjon. Hun ville vise at hun var både glad og fornøyd.

- Dette er min beste super G-plasseringen min noensinne. Forholdene var også gode. I dag følte jeg meg hjemme her. Dette var min type løype. Jeg nådde målet mitt med denne dagen, og det betyr alt for meg, sa Ragnhild Mowinckel til NTB.

