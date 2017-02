VM i friidrett uten Russland

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) bestemte mandag at suspensjonen av Russland ikke vil være opphevet når VM avholdes i London 4. - 13. august.

Russland kan ikke vente at de er tilbake i internasjonal friidrett før i november.

På IAAFs styremøte i Monte Carlo avgjorde man at suspensjonen av Russland står ved lag. Suspensjonen ble innført i november 2015, og russerne fikk heller ikke delta under OL i Rio de Janeiro i sommer på grunn av avsløringene om en systematisk og statsstøttet doping.

Nøytralt

IAAF åpner opp for at russiske utøvere kan stille opp i VM i London under nøytralt flagg.

- Russlands antidopingbyrå (RUSADA) skal være i oppe og gå fra mai, men de vil ikke være i fullt arbeid og funksjonsdyktig før i november igjen, sa nordmannen Rune Andersen i IAAFs Task Force.

Andersen forteller at det også har vært positive møter med russiske antidopingmyndigheter, men at det fortsatt gjenstår mye arbeid.

Sikker

- Vår prioritet er å sørge for at russerne returnerer med rene utøvere, og vi er nødt til å føle oss trygge på prosessen. Rene russiske utøvere er blitt sviktet av det nasjonale systemet. Vi er nødt til å føle oss trygge på at når Russland returner, så er det med rene utøvere, slik at resten av verden kan stole på dem, sa IAAFs president Sebastian Coe.

Så langt i 2017 har 35 russiske friidrettsutøvere konkurrert under nøytralt flagg.

