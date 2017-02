Thoresen liker tøff norsk VM-oppkjøring

Norge skal møte Tyskland, Tsjekkia, Danmark og Slovakia i VM-oppkjøringen.

– Dette ser veldig bra ut. Dette er solid og tøff matching som vi trenger foran et mesterskap, sier Petter Thoresen til NTB.

VM-oppkjøringen starter med punktsamlinger i Oslo fra uke 11–13. Høyst sannsynlig blir det etter mønster av tidligere landslagssjef Roy Johansens "Camp Roy". "Camp Petter" er for aktuelle spillere som ikke er opptatt med sluttspillet i sine respektive klubber.

Deretter følger en periode med dobbeltlandskamper både på hjemmebane og bortebane.

I helgen før påske tar Norge imot Tyskland til kamper i Kristins Hall i Lillehammer (6. og 8. april).

I påsken 13.–16. april reiser laget til Tsjekkia for to kamper. I uken etter blir det to kamper borte mot Danmark 20.–23. april.

De to siste kampene før VM i Frankrike spilles i Hamar 28. og 29. april.

Norge innleder VM mot vertsnasjonen Frankrike i Paris 8. mai.

Tirsdag tar Petter Thoresen med sine utvalgte for kamper mot Frankrike, Østerrike og Slovakia i Graz. Det blir den første samlingen med de antatt beste norske spillerne med unntak av NHL-proffene Mats Zuccarello og Andreas Martinsen siden OL-kvalifiseringen i september.

– Det er greit å få en samling igjen. For noen er det jo en stund siden. Det var jo ikke alle som var med til kampene mot Storbritannia i november, sier Thoresen.

Frölunda-spillerne Mats Rosseli Olsen og Johannes Johannesen kommer ned etter tirsdagens finale i mesterligaen i Göteborg. Han har fått forfall fra backene Daniel Sørvik (ankel), Mattias Nørstebø og landslagskaptein Ole-Kristian Tollefsen (sete/rygg). Heller ikke Vålerengas Martin Laumann Ylven (rygg) er med til Østerrike.

Andreas Heier (Stjernen), Erlend Lesund (Mora) og Villiam Strøm (Lørenskog) går inn i troppen.

