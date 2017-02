Tarjei Bø går inn i VM-bobla

Da NTB snakket med ham ville han ikke si noe mer om VM-formen annet enn det han gikk ut med etter fredagens og lørdagens jaktstart i IBU-cupen.

- Jeg forholder meg til pressetreffet. Nå er det på tide å gå inn i VM-bobla, sa en ordknapp Bø til NTB.

Det er meningen at Bø skal gå lørdagens sprint etterfulgt av jaktstarten under VM i østerrikske Hochfilzen. Deretter vil det bli vurdert om han også er aktuell for mennenes stafett.

- Jeg er veldig glad for å bli tatt ut til å konkurrere i VM. Dette er den vanskeligste snuoperasjonen jeg har gjort, og nå går jeg for å overraske i VM, sa Bø etter at uttaket var et faktum.

VM innledes med blandet stafett torsdag. Der skal Emil Hegle Svendsen, Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu gå. Jentene åpner med 2 x 6 km før gutta avslutter med 2 x 7,5 km.

