Mowinckel til VM med deilig følelse

– Jeg har hatt en bedre oppkjøring til dette mesterskapet enn tidligere og har hatt en god sesong til nå. Jeg har fått bygd meg opp litt og vist at prestasjonene i år har vært bedre enn noen gang. Det er en deilig følelse å ha med seg inn i mesterskapet, sier Mowinckel til NTB.

– Jeg liker meg veldig godt her i St. Moritz, så for mitt vedkommende er det mye spenning forbundet med å være tilbake i disse bakkene. Dette gleder jeg meg veldig til, legger hun til.

For kvinnene starter VM med super G allerede tirsdag. Ved siden av Ragnhild Mowinckel stiller Norge med Maria Therese Tviberg. Kristin Lysdahl og Kristina Riis-Johannessen De to sistnevnte er VM-debutanter.

Større selvtillit

– Jeg kommer nok inn i dette mesterskapet med større selvtillit enn i tidligere mesterskap. Jeg har kommet mye lengre nå og er mye tryggere for det jeg står for. Derfor er det slik, forklarer Ragnhild Mowinckel.

– Men det er mange om beinet. Veldig mange av konkurrentene kjører veldig bra, så det skal klaffe på alle måter for å få det til som jeg ønsker, understreker hun Fortsatt har hun ikke vært på seierspallen i verdenscupen, så det er ikke mange som tror at hun kan være med å kjempe om medaljene i St. Moritz, men innenfor de ti beste, er det fullt mulig for henne å plassere seg. Hun har tatt noen steg mot toppen i år.

– Det er mange års knallhard trening som begynner å betale seg nå. Det er nok hovedårsaken til det framgangen jeg har hatt denne sesongen. Jeg har også jobbet mye med hodet. Før har det vært mye opp- og nedturer på det området, noe som har gjort det vanskelig å få det til for fullt når det gjelder som mest, forteller hun.

– ikke verdens undergang

Det er ikke bare på det sportslige området at Mowinckel har tatt noen steg denne sesongen. Hun er blitt flinkere over hele linjen.

– Jeg er blitt flinkere på det mentale planet, og litt flinkere til å skjønne at det ikke er verdens undergang om ting ikke går seg til som ønsket. Jeg er blitt flinkere til å skille privatpersonen Ragnhild fra alpinisten Ragnhild. Jeg vet det alltid kommer nye sjanser, sier hun.

– Hvor ser du dine beste sjanser her i VM?

– Det er uten tvil i storslalåm jeg har mine beste muligheter. Det må jeg bare innrømme. Det er der jeg føler meg sterkest akkurat nå, og det er der jeg har vist best prestasjoner. Men jeg føler at alt er mulig. Det gjelder å ta de sjansene jeg får, mener hun.

Hun vet også hva som er nødvendig for å kunne lykkes i mesterskap. Hun stiller i VM for tredje gang etter debuten i Schladming i 2013.

– Jeg har alltid hatt gode erfaringer med St. Moritz. Derfor gleder jeg meg. Nå ligger alt til rette for meg. Det gjelder bare å tørre og ta mine sjanser, sier Ragnhild Mowinckel til NTB.

