IAAF stopper nasjonsbytter

Under IAAFs styremøte i Monaco mandag ble det bestemt at alle nasjonsbytter skal stoppes.

IAAF-president Sebastian Coe sier agenter opererer som mellommenn i et overgangsmarkedet som kan minne om fotballens handlejag.

- Jeg har snakket med mange medlemsforbund som regelmessig får lister over utøvere som er tilgjengelig for en overgang. Et slikt system er ikke passende, mener Coe.

Avgjørelsen får ingen konsekvenser for de 15 utøverne som allerede har byttet representasjonsland.

Spesielt utøvere fra Kenya og Etiopia har fått nye konkurranseland. Under OL i Rio de Janeiro vant Kenya-fødte Ruth Jebet 3000 meter hinder for Bahrain.

Sølvvinner i maraton, Eunice Kirwa, løp også inn medalje for Bahrain, selv om hun er født i Kenya.

