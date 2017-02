Historisk Ibrahimovic skal ha flere mål

Den svenske superspissen er allerede historisk. 35-åringen er den eldste spilleren som har scoret minst 15 seriemål i løpet av én sesong. I fire av de fem siste sesongene har han rundet 20 seriemål.

– Jeg har et mål i hodet mitt, men jeg kommer ikke til å røpe det. Jeg er ikke der ennå, sa Ibrahimovic til Sky Sports etter søndagens 3-0-seier mot Leicester.

Svensken scoret Manchester Uniteds annet mål mot den regjerende seriemesteren da han omsatte et innlegg fra Antonio Valencia i nettmaskene.

Svarte kritikerne

Ibrahimovic ligger øverst på toppscorerlisten i Premier League sammen med Alexis Sánchez (Arsenal) og Diego Costa (Chelsea). Manchester United-spissen kommer neppe opp på vanvittige 38 seriemål, som det ble for Paris Saint-Germain i Ligue 1 forrige sesong, men har definitivt vist at han fortsatt kan levere på høyeste nivå.

– Jeg fortsetter å produsere. I 2016 scoret jeg 27 seriemål. Statistikken er på linje med det jeg har gjort tidligere år, sier Ibrahimovic.

– Jeg vet det var mange som sa at jeg ikke engang ville score 20 mål, men det er ikke noe jeg fokuserer på. Det viktigste for meg er å hjelpe laget mitt til å vinne.

Jakter mesterliga

Det har imidlertid vært mange poengtap for Ibrahimovic' trener, José Mourinho. Ni uavgjort gjør at Manchester United ligger på 6.-plass i Premier League. Der har de vært i 64 dager.

Nå er det imidlertid kun to poeng opp til Arsenal, som har fjerdeplassen som gir mesterligaspill.

– Jeg synes vi er tilbake og jakter. Det var en stor luke for et par måneder siden, men den er mindre nå. Vi har vært vår egen verste fiende. Hvis vi hadde vunnet kampene våre og tatt poengene vi skulle ta, hadde situasjonen vært helt annerledes nå. Nå må vi se på de andre lagene og håpe at de taper poeng, avslutter Ibrahimovic.

