Grenaderløpet avlyst

Snømangel i Nordmarka setter en stopper for rennet, som skulle gått 18. februar. Både i originaltraseen mellom Hakadal og Asker og i reserveanlegget Ringkollen er det mangel på snø.

– Håpet var at det i løpet av denne helgen skulle komme nok snø til at vi hadde flyttet til Ringkollen, men kun med 8 centimeter ble det for lite, heter det i en melding fra arrangøren til de påmeldte.

Det er sjette gang siden 1990 at Grenaderløpet blir avlyst.

– Det er fryktelig bittert. For meg som rennleder har det vært viktig å få avviklet rennet, og jeg liker også dårlig å flytte rennet. Å avlyse rennet er siste tiltak, og ikke noe særlig, sier rennleder Håvard Lillegård til Budstikka.

71 langrennsløpere var påmeldt. Deltakerne får igjen det meste av rennavgiften på mellom 950 og 1150 kroner.

"Komiteen har sjekket flere traseer for mulige alternativer, men alle steder vi har sjekket er det lite snø og kun is i løypene. Da er det umulig å arrangere på en forsvarlig måte og dessverre så må vi avlyse Grenaderrennet", heter det i en melding på rennets nettsted.

Grenaderen er et minneløp som er blitt arrangert siden 1969. Med sine 90 kilometer fra Hakadal til Asker er rennet et av verdens lengste turrenn.

