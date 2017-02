Granerud får Asia-tur – Forfang og Fannemels VM-drøm kan bli knust

Granerud blir med Daniel-André Tande, Andreas Stjernen og Robert Johansson til verdenscuprennene i Asia.

– Halvor hoppet veldig bra under norgescupen på Rena og vant med over 30 poeng, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

Og der Forfang og Fannemel må trene sammen med Tom Hilde og Joachim Hauer på hjemmebane i et desperat forsøk på å komme i VM-form, får Granerud en gyllen sjanse til å sikre tur til Lahti.

– Han har hoppet bedre enn mange av de andre hjemme. Han er helt klart VM-aktuell, bekrefter Stöckl overfor NTB.

Tre sikre VM-plasser

Østerrikeren vil imidlertid ikke gi grønt VM-lys til Granerud dersom Asker-hopperen tar seg til finaleomgangen i de fire rennene i Sapporo og Pyeongchang.

– Det er utrolig vanskelig å love noe. Vi må se mer på hvem som stiller til start. Det er ofte flere nasjoner som sender redusert kvote til Asia. Det kan vise seg lettere å komme med i en finaleomgang, men Halvor var klart best i helgen, sier Stöckl.

Kun tre norske plasser er "tatt" foran Lahti-VM.

– Det ville vært dumt å vrake Daniel, ler Stöckl.

– Og Robert Johansson og Andreas Stjernen er ganske klare, fortsetter landslagssjefen.

Men det har vært tynt bak Tande i vinter. Kongsberg-hopperen er toer i verdenscupen, men bak ham har resultatene uteblitt i stor grad. Johansson har en annenplass fra Innsbruck.

Uklare kriterier

Dersom Granerud får tur, kan Forfang eller Fannemel ryke. Lite tyder på at seks mann får sjansen i Lahti-VM etter vinterens resultater. Joachim Hauer og Tom Hilde blir også holdt hjemme fra verdenscupen.

– Vi har ingen klare kriterier for de siste plassene. Alle vet at vi har måttet endre på planene. Det hadde vært enklere om alle var med i verdenscupen og vi kunne latt resultatene tale for seg. Nå kan vi ikke bare se på resultatene, men må vurdere hopperne hjemme ut ifra trening, sier Stöckl.

Det er uklart om Forfang og Fannemel sendes på renn i kontinentalcupen.

– Det har vi ikke bestemt. Jeg skal ta en lengre prat med trenerne som blir igjen hjemme mot helgen, sier landslagssjefen.

Uansett, to uker før VM ser det unektelig vanskelig ut for Norge å forsvare laggullet fra Falun for to år siden.

Slik hoppes det i Asia:

11/2 Sapporo

12/2 Sapporo

14/2 Pyeongchang

15/2 Pyeongchang

* Første VM-renn i Lahti er normalbakkerennet 25. februar.

