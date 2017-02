Aamodt: To norske VM-medaljer må være godkjent

– Det norske laget har vunnet 29 verdenscupseirer det siste halvannet året, så i utgangspunktet har prestasjonene vært fantastiske. Men vi har mistet Aksel Lund Svindal som har vært en medaljegrossist, og det svekker laget vårt ganske betraktelig her i St. Moritz-VM, forklarer Aamodt til NTB.

– Likevel har vi Kjetil Jansrud og Henrik Kristoffersen som har vunnet ni verdenscuprenn inneværende sesong, så det er klart at gullsjansene våre er til stede. Det er det ingen tvil om, legger han til.

Han er på plass i St. Moritz som ekspertkommentator for NRK, og han er fortsatt Norges største medaljegrossist i VM og OL med totalt 20 medaljer. Det er nok en rekord det skal bli vanskelig å slå.

Småsyk

Aamodt sier han har fått høre at Kjetil Jansrud har vært litt småsyk i det siste. Han er også litt bekymret for at slalåmbakken i VM-byen ikke passer Henrik Kristoffersen så godt.

– Så spørs det da hvilken form de er i, Kristoffersen og Jansrud, og om bakkene her passer dem. Slalåmtraseen passet jo ikke Henrik (Kristoffersen) så bra i fjor under verdenscupfinalen, men han kjører fort over alt, så han vil nok kjempe i toppen. Det er likevel ikke en bakke som utelukkende er perfekt for ham, men han har gode muligheter for gull, mener Aamodt.

– Kjetil Jansrud har vunnet fire fartsrenn i år, og denne bakken her burde passe ham godt, slik jeg ser det. Han har vært litt syk i det siste, har jeg fått høre, så det spørs hvilken form han er i. Han viste bra form i Garmisch like før VM nå, så både Kjetil og Henrik bør ha gode muligheter til å ta gull, fortsetter NRK-eksperten.

– Hva med Kilde?

– Aleksander Aamodt Kilde har også gode muligheter for medaljer i både utfor og super-G. Det hersker det ingen tvil om. Han tok annenplassen her i verdenscupfinalen i fjor i super-G, delt med Jansrud, så han er en het medaljekandidat i fartsøvelsene, og i tillegg i kombinasjonen, slår Aamodt fast.

Litt svekket

– Jo, vi har gode muligheter, men er litt svekket fordi Svindal ikke stiller. Med ham på plass, så ville vi vært garantert gull. På damesiden har vi Nina Løseth. Hun har vært på pallen i både slalåm og storslalåm i år, så vi har virkelig mange gode alpinister. Det kan bli mye å glede seg til i dagene som kommer. Men som sagt, det er trist at Svindal ikke kan stille, understreker Aamodt overfor NTB.

For to år siden hadde Norge også gullmuligheter uten å klare det. Da endte mesterskapet i Beaver Creek med en sølv til Jansrud. Mange er jo litt redde for at det skal gjenta seg. Den gangen hadde Aksel Lund Svindal vært ute med skade, men imponerte med to 6.-plasser i 2015-VM.

– Vi har hatt 20 mesterskap på rad med medaljer. Det har vært 13 VM og sju OL. Håpet er at det blir medalje i år også, sier Aamodt, og han fortsetter:

– Det har vært gull i ni av de siste 13 verdensmesterskapene. Et av de få gulløse var for to år siden. Jo, jeg håper det blir gull i løpet av mesterskapet. Men da skal våre løpere ha klaff og litt flaks, legger han til. Han sier også at han mener sjansene for gull er best i super-G.

– Hva mener du om medaljemålet på fra fire til seks medaljer?

– Dersom Svindal hadde vært med vil jeg si at fire til seks medaljer ville være en bra målsetting. Uten ham, vil jeg si at to medaljer er bra. Det kan nok bli vanskelig å nå målet, slik jeg ser det, sier Kjetil André Aamodt til NTB.

