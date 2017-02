Zuccarello poengløs i Rangers-seier

- Det var ikke den mest underholdende kampen, men det ble seier til slutt, så det var deilig. Vi har slitt litt på hjemmebane i det siste, sa Zuccarello til Nettavisen.

Nordmannen spilte 18.33 minutter i søndagens kamp og noterte ett skudd på mål. Han mistet også pucken til motspiller et par ganer.

- Jeg var ræva i dag, men sånn er det, sier en selvkritisk "Zucca" om egen innsats.

Dougie Hamilton ga gjestene ledelsen i overtallsspill i første periode, men Rick Nash utlignet da Rangers fikk sjansen i power play rett etterpå.

Så ble det ikke flere mål før i siste periode, til frustrasjon for hjemmelaget. Nash skjøt nemlig forbi keeper i sluttsekundene av 2. periode, men dommerne avgjorde at pucken krysset mållinjen etter at tiden var ute.

Avgjort

Michael Grabners ledermål for Rangers ble utlignet av Troy Brouwer, men scoringer av Chris Kreider og Jesper Fast senket gjestene fra Canada. Matthew Tkachuk reduserte, men noen utligning kom aldri.

Henrik Lundqvist reddet 29 skudd for Rangers, som er på fjerdeplass i sin avdeling. Det er bare fire poeng fram til Columbus og Pittsburgh.

Trener Alain Vigneault noterte sin 599. seier i NHL, og alt ligger rette til at han kan jubilere hjemme i Madison Square Garden kommende uke. Laget får besøk av Anaheim tirsdag, Nashville torsdag og Andreas Martinsens Colorado lørdag.

Capitals best

Washington Capitals leder Rangers' avdeling og er best i hele NHL med 78 poeng. Søndag ble det 5-0-seier over formlaget Los Angeles Kings med scoringer av blant andre danske Lars Eller og svenske Marcus Johansson. Philipp Grubauer holdt nullen med 38 redninger.

I den tredje og siste NHL-kampen søndag, alle spilt tidlig for ikke å kollidere med Superbowl, vant Edmonton Oilers 1-0 over Montreal Canadiens etter straffeslag. Leon Draisaitl satte inn det avgjørende straffeslaget.

