Vipers med viktig seier 

Det hardtsatsende Kristiansand-laget la grunnlaget for storseieren i første omgang og ledet med fem mål til pause. Tertnes var kun ett mål dårligere i den andre omgangen, dermed endte det med seksmålsseier for Vipers.

Jeanett Kristiansen ble toppscorer for hjemmelaget med sju mål. Maren Roll Lied og Birgitte Karlsen-Hagen scoret seks hver for Tertnes.

Vipers ligger på tredjeplass på tabellen, ett poeng bak Glassverket og seks poeng bak serieleder Larvik, som er uten poengtap.

Gjerpen vant oppskriftsmessig 27-25 mot tabelljumbo Rælingen, mens Halden, som ligger på plassen over Rælingen, tok to viktige poeng med sin 32-25-seier over Oppsal på bortebane i Oslo.

